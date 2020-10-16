الدكتور رضا طه قائمًا بأعمال رئيس قسم النبات بكلية العلوم جامعة الفيوم

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
أصدر الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، قرارًا بقيام الدكتور رضا محمد محمد طه، الأستاذ المساعد بقسم النبات بكلية العلوم بأعمال رئيس قسم النبات بالكلية.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم ( 49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وبناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد على البلاد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد على البلاد.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن " 105 "، و" 15335 " ورقم الواتساب " 01553105105 ".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علوم الفيوم رضا محمد

أخبار تهمك

تعرف على وصية الفنان الراحل محمود ياسين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

منذ ساعة

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الصفقة المنتظرة.. موسيماني يوفر للأهلي 800 ألف دولار

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

منذ حوالي 18 ساعة

صراع شرس بين17 مرشحا على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بالبحر الأحمر

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي والوداد والقنوات الناقلة ومعلق مُحايد للقاء

منذ 42 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

تحذير مهم من هاني الناظر: انتبهوا لهذا الفيتامين قبل فصل الشتاء

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ يوم

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الفيوم يهنئ السيسي والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

تعيين الدكتور "محمد حسن" وكيلا لكلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم

تعيين الدكتور"أيمن عويس" رئيسًا لقسم وقاية النبات بكلية الزراعة جامعة الفيوم

تعيين الدكتور"وليد شيمي" وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم

الدكتورة رانيا أحمد عبدالعظيم قائما بأعمال عميد "حاسبات الفيوم"

جامعة الفيوم: تعيين الدكتور "محمد عبدالكريم عبدالحميد" وكيلا لكلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:04 ص

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

01:31 م

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

12:02 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

12:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي