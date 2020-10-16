صراع شرس بين17 مرشحا على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بالبحر الأحمر

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"إمرأة واحده تخوض المعركة الإنتخابية فى الدائرة الأولى.. وتمثيل القبائل الكبرى في القائمة تحد من التنافس "







"رسائل المرشحون تدعو المواطنين بحسن الاختيار.. والابتعاد عن المال السياسى"







تضم الدائرة الأولى بمحافظة البحر الأحمر التى مقرها قسم أول الغردقة، مدينتى " الغردقة ورأس غارب"، والتى تم تخصيص مقعد فردى واحد لها فى مجلس النواب، بعدما كان نصيبها فى البرلمان السابق مقعدين فرديين، تسبب تحديد مقعد واحد لدائرة الغردقة ورأس غارب، فى ظهور منافسة ربما تكون اشد منافسة تشهدها الدائرة بين المرشحين.



الأسماء النهائية التى أصدرتها لجنة متابعة سير الانتخابات البرلمانية بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية برئاسة المستشار أسامه عنبر، جاءت أسماء 17 مرشحا يخوضون الانتخابات بالدائرة الأولى بغارب والغردقة على مقعد الفردي، بينهم مرشحان أحزاب و15 مستقلا، ومرشحو الأحزاب هم محمد محمد عبد المقصود النائب السابق، مرشح عن حزب مستقبل وطن، وتيتو إبراهيم الخطيب، مرشح عن حزب حماة الوطن، ومن بين المستقلين امراة واحدة هى المرشحة اميمة نوبى، والتى تخوض المنافسة منفردًا بين 16 رجلًا في الدائرة الأولى.



تشهد الانتخابات فى الدائرة الاولى منافسة شرسة خاصة بعدما اصبح زملاء الماضى فى البرلمان السابق يتنافسون على مقعد واحدًا، ويتنافس مرشح حزب مستقبل وطن محمد محمد عبد المقصود النائب السابق، وحماده غلاب النائب السابق، واحمد الضوى النائب السابق، على مقعد واحد بعدما كانوا زملاء فى دائرة واحدة فى البرلمان السابق.







" ثلاث زعماء من قبيلة البراهمة يتنافسون على مقعدًا واحدًا في الدائرة الأولى"







تشدت المنافسة اكثر بين ابناء القبيلة الواحدة حيث ان ينافس المرشح محمد محمد عبدالمقصود مرشح مستقبل وطن، والنائب السابق حماده غلاب، وتبتو الخطيب، على اصوات ابناء قبيلتهم البراهمة ومحبتهم من القبائل الأخرى، بينما اتاح تنازل المرشح القبطى الوحيد نسيم رزق الله، الفرصة للكثير للوصول لثنائى الاعادة بعدما انقسمت اصوات الاقباط بين المرشحين حيث ان الاقباط يمثلون قرابة 55 الف صوت بالدائرة الاولى.





وتشهد المؤتمرات الإنتخابية لأبناء القبيلة الواحدة منافسات قوية، وهم أكثر ثلاث مرشحين يكثفون من جوالاتهم بين مدينتي الغردقة ورأس غارب لتغطية كافة أنحاء الدائرة.







" اختيار القائمة الوطنية يحد من المنافسة بين القبائل "







اختيار مرشحى القائمة الوطنية من اجل مصر فى البحر الأحمر، يحد من المنافسة بين القبائل والتى جاءت أسمائهم على النحو التالي:- حسام صالح عوض الله عن حزب مستقبل وطن ابن قبيله العبابدة والحاج سيد قاسم ابن قبيلة الاشراف مرشحا على حزب مستقبل وطن، وكذلك ايلاريا سمير حارس، القبطية مرشحة حزب الشعب الجمهوري والتي تعتمد علي مؤهلاتها العمليه، تواجههم من قائمه نداء مصر المرشحه عفاف الحمداني وتلقي قبول واسع بين أوساط الفتيات والشباب بالمحافظة.



وتمثيل قبيلة الاشراف والعبابدة وكذلك الاقباط فى القائمة حد من اصرار القبائل الكبيرة على المنافسة للحصول على المقاعد بعد تمثيلهم فى القائمة، حيث تنازل المرشح نسيم رزق الله القبطى معلنا تنازله بعدما مثل احد الاقباط فى القائمة كذلك المرشح هانى حمد ابن قبيلة الاشراف الذى اعلن عدم خوضه الانتخابات رغم التفاف ابناء القبيله حوله خاصه وأنه الوجه المقبول لدي شباب الاشراف وشباب باقي القبائل بعدما اختيار أحد أبناء القبيلة في القائمة الوطنية.







" من سيحصد لقب النائب على المقعد الفردى الوحيد بالدائرة الأولى "







تشتد المنافسة يومًا بعد يوم خاصةً مع قرب الإستحقاق، وفى مقدمة المنافسة هم الشاب محمد محمد عبدالمقصود مرشح حزب مستقبل وطن ومن قبيله البراهمه ويحظي بقبول من ابناء مدينة الغردقة وقطاع كبير من الشباب وأيضا تاريخ والده النائب السابق محمد عبدالمقصود، وخدماته في البرلمان كونه نائب سابق، كما يشهد المنافسه أيضا من ينتمون لنفس القبيلة المرشح حماده غلاب ويعتمد علي خدماته لاهل الدائره كونه نائب سابق أيضا

، المرشح تيتو الخطيب إبن قبيلة البراهمة، الذى يحظى بشعبية جارفة من أبناء القبيلة واهالى مدينتى الغردقة ورأس غارب، وأيضا النائبب السابق أحمد الضوي، ابن قبيلة العبابدة، الذي معروف عنه تواجده المواطنين وتقديم الخدمات وكذلك المرشح ايمن معوض ابن جهينة والذي يحظي بقبول لدي الشارع لتواجده بينهم، والسعى لتحقيق مطالبهم من الجهات المعنية على مر السنوات الماضية، كذلك يتنافس المرشح على ابو حسين، والذى يحتمى بقوه ابناء قبيلته الكلاحين ويعتمد على رصيده بين جموع أهالى البحر الأحمر فى المجالس العرفية والصلح بين الأهالى، بينما ينافسه من الجانب الاخر ابن قبيلته الشيخ محمد خليل الذى يعتمد على ثقافة المواطن، كما ينافس بقوة شرسه ظباط الشرطة السابقين العميدان حافظ لطفي، الذى يعتمد فى منافسته فى الانتخابات على ابناء وجه بحرى من المقيم فى مدينة الغردقة ورأس غارب ومحبيه من القبائل الأخرى، والعميد عاطف عبد الحميد ابن مدينة نجع حمادى بقنا الذي يلتف حوله ابنا نجع حمادي وفرشوط وأبوتشت ودشنا، كذلك يظهر، فى انتخابات البرلمان بالبحر الاحمر، عبد الحميد سرحان ممثلا عن ابناء قوص فى البحر الأحمر، والذى يحتل المركز الأول في الدعاية الانتخابية التي امتلات الشوارع بلافتاته، ويلقي قبول كبير بين أبناء قوص وعدد كبير من المؤيدين، وأيضا الدكتور أحمد عبد الشافى طلبه، الذى حصل على ظهور كبير فى انتخابات الشيوخ الماضية رغم ظهوره لاول مره فى الانتخابات بالمحافظة الا انه استطاع الظهور بطريقة سريعة ومختلفة، ويحظي هو الآخر بقبول لدي أوساط المثقفين الذين لديهم رؤية واضحة للإصلاح، وبين المرشحين ال 17 مرشح تخوض امراءة واحدة السباق الانتخابي للحصول على مقعد الفردى الدائرة الاولى وهى اميمة نوبى منطلب، والتى خاضت من قبل سباق انتخابات البرلمانية فى 2015 وهذه السيده تلقي قبول واسع لبساطتها وقربها من المواطنين البسطاء وتتمتع بثقافتها ايضا وتعتمد علي اصوات السيدات في المقام الأول كونها السيده الوحيده التي تتنافس على المقعد الفردى.