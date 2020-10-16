افتتاح مسجدين جديدين بالإسكندرية (صور)

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements

أدى اليوم الجمعة قيادات مديرية أوقاف الإسكندرية بمساجد المحافظة تحت عنوان " الحياء" فالحياء خلق الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء" والحياء خير كله ولا يأتى الا بخير وما كان الحياء في شيء إلا زانه وما نزع من شئ إلا شانه.


وافتتح الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية مسجدين جديدين بالمحافظة الرضوان. عامرية أول سند ٢ ٢. الروضة، خورشيد إدارة الرمل.

وقد أدى فضيلته صلاة الجمعة بمسجد الروضة بخورشيد، وأكد "الشيخ خشبة" أن الدولة لا تألوا جهدا فى خدمة بيوت الله عزوجل وعمارتها، وأن هذه المساجد ستكون بإذن الله شاهدة على الجهود المبذولة فى هذا العصر فى عمارة بيوت الله.
كما أكد أن اوضاع المساجد مستقرة وأن الحالة العامة طيبة.


تحت رعاية معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتحت إشراف صاحب الفضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة.
افتتاح مسجدين جديدين بالإسكندرية (صور)
افتتاح مسجدين جديدين بالإسكندرية (صور)
افتتاح مسجدين جديدين بالإسكندرية (صور)
افتتاح مسجدين جديدين بالإسكندرية (صور)
افتتاح مسجدين جديدين بالإسكندرية (صور)
افتتاح مسجدين جديدين بالإسكندرية (صور)

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ يوم

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ يوم

تحذير مهم من هاني الناظر: انتبهوا لهذا الفيتامين قبل فصل الشتاء

منذ حوالي 10 ساعة

صراع شرس بين17 مرشحا على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بالبحر الأحمر

منذ ساعة الا ربع

تعرف على وصية الفنان الراحل محمود ياسين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

منذ ساعة

موعد مباراة الأهلي والوداد والقنوات الناقلة ومعلق مُحايد للقاء

منذ 40 دقيقة

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

منذ حوالي 18 ساعة

الصفقة المنتظرة.. موسيماني يوفر للأهلي 800 ألف دولار

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:04 ص

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

01:31 م

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

12:02 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

12:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي