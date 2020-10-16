افتتاح مسجدين جديدين بالإسكندرية (صور)

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أدى اليوم الجمعة قيادات مديرية أوقاف الإسكندرية بمساجد المحافظة تحت عنوان " الحياء" فالحياء خلق الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء" والحياء خير كله ولا يأتى الا بخير وما كان الحياء في شيء إلا زانه وما نزع من شئ إلا شانه.





وافتتح الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية مسجدين جديدين بالمحافظة الرضوان. عامرية أول سند ٢ ٢. الروضة، خورشيد إدارة الرمل.



وقد أدى فضيلته صلاة الجمعة بمسجد الروضة بخورشيد، وأكد "الشيخ خشبة" أن الدولة لا تألوا جهدا فى خدمة بيوت الله عزوجل وعمارتها، وأن هذه المساجد ستكون بإذن الله شاهدة على الجهود المبذولة فى هذا العصر فى عمارة بيوت الله.

كما أكد أن اوضاع المساجد مستقرة وأن الحالة العامة طيبة.





تحت رعاية معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتحت إشراف صاحب الفضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة.

