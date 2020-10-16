بدء تحصيلها.. كيف تسدد فاتورة التليفون لشهر أكتوبر؟

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بدأ المصريون خلال الفترة الحالية في تسديد فاتورة التليفون الأرضي وفقا لما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات.



بدأت الشركة المصرية للاتصالات WE فى تحصيل فاتورة التليفون الأرضى، أكتوبر 2020، عن آخر ثلاثة أشهر، ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg.



فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر يتم سدادها بدءا من 1510 ولمدة شهر حتى 14 11 ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط، ولمدة شهر حتى 1412 ثم من يوم 1512 يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط إرسال واستقبال.



و تصدر الشركة المصرية للاتصالات لعملائها فواتير التليفون الأرضي 4 مرات في العام الواحد، وتغطي كل واحدة ثلاثة أشهر من العام، والفاتورة الحالية خاصة بشهر أكتوبر 2020، وأصدرت الشركة فاتورة التليفون الأرضي، لشهر أكتوبر 2020، وتتيح للعملاء سداد قيمتها من خلال الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت، أو عبر طرق السداد الإلكتروني المختلفة التي توفرها الشركة.



كيف يتم سداد فاتورة التليفون؟

ويمكن للمشتركين الاستعلام عن الفاتورة إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للشركة وهو https:billing.te.egar-eg، وذلك بإتباع عدة خطوات وهي إدخال كود المنطقة ويتم كتابة رقم التليفون الأرضي، ويتم الضغط على اظهر الفواتير حيث تظهر الفواتير التي لم يتم دفعها حتى وإن كانت فواتير سابقة لمدة طويلة وقيمة تلك الفواتير.



وأتاحت الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين الراغبين في سداد فاتورة الهاتف الأرضي عن الأشهر الماضية نظام الدفع الإلكتروني من المنازل على طبقًا للخطوات التالية تسجيل الدخول على موقع المصرية للاتصالات، تسجيل رقم التليفون الأرضي بكود المحافظة التابع لها، الضغط على زر دفع الفواتير، الضغط على كلمة سداد.



بعد ذلك ستظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع ومن ثم يتم إضافة البريد الإلكتروني، ومن ثم يتم الضغط على سدد ويتم اختيار طريقة الدفع الأفضل لك وتكون عن طريق الفيزا أو عن طريق الماستر كارد.



كما يمكن سداد الفاتورة عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالات WE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.





