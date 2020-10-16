القوي العاملة: 204 آلاف جنيه مستحقات ورثة متوفي عن فترة عمله بالسعودية

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية نجح فى تحصيل المستحقات المالية، ومكافأة نهاية الخدمة لورثة المتوفى رمضان يوسف عبد المقصود سعدة ، وبلغت 49 ألفا و75 ريالا سعوديا ، أي ما يوازي 204 آلاف و643 جنيها مصريا تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة الطلب المقدم من ورثة رمضان يوسف عبد المقصود سعدة، لحصولهم على مستحقاته المالية لدى إحدى الشركات القابضة بالرياض.

وقال : إن الوزير تلقي تقريرا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلي أن الملحق العمالي الدكتور كريم أبو السعود قام بالتواصل مع مدير الموارد البشرية بالشركة من أجل الاستعلام عن مستحقات المتوفى، والذى أفاد بأنه كان يعمل لدى الشركة بوظيفة مهندس ميكانيكا، وبالفعل له مستحقات مالية متمثلة في مكافأة نهاية الخدمة ، وعلى الفور تم إرسال خطاب من مكتب التمثيل العمالي إلى مدير الموارد البشرية لطلب تصفية مستحقات العامل المتوفى، ومدرج به رقم الحساب الخاص بمستحقات الورثة.

وتابع الملحق العمالي قائلا : إن مدير الموارد البشرية قام بتزويدنا بنسخة من تصفية مستحقات المواطن لدى الشركة ، فضلا عن صورة إيداع المبلغ بالبنك ،حيث بلغ إجمالي مستحقات الورثة 49 ألفا و75 ريالا سعوديا،وتم التنسيق مع المسؤول المالي بالقنصلية العامة بالرياض لتحويل المبلغ إلى ورثة المتوفى بمصر ، وتم إخطارهم بذلك ليتمكنوا من استلام المبلغ فور وصوله.

جاء ذلك فى إطار متابعة وزير القوي العاملة أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.









سعفان: 6 ملايين عامل غير منتظم حدثوا بياناتهم تمهيدا لتدققها لبدء صرف الدفعة الرابعة





انتهي اليوم الخميس 15 أكتوبر الجاري الساعة الـ 12 ظهراً، الموعد النهائي لتسجيل تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول علي المنحة الرئاسة "المرحلة الرابعة"، وذلك بعد أن بدأ التحديث السبت الماضي.

وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل لتحديث بياناتها حتى انتهاء الموعد المحدد علي البوابة الالكترونية لموقع وزارة القوي العاملة ، ومركز معلومات مجلس الوزراء ، وصل إلي 6 ملايين و 22 ألف عامل وذلك علي مدى 6 أيام .

وشدد وزير القوي العاملة علي أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بمواصلة دعم هذه الفئة ، والذي بدأت به الدولة المصرية منذ جائحة كورونا.، وذلك بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام.

وأشار سعفان إلي أنه سيتم علي الفور تدقيق بيانات الذين قاموا بتحديثها وذلك عن طريق الجهات المعنية، تمهيدا لتحديد موعد الصرف من قبل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتموين والجهات المعنية الأخرى.

وقال وزير القوى العاملة : أن الدولة المصرية أوفت بما وعدت به العمالة غير المنتظمة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية بصرف 500 جنيه على الـ 3 دفعات الأولي بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما يتم صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه.

وأكد أن صرف المراحل الثالثة الأولي من المنحة الرئاسة أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم وفاعل في مراحل الصرف الثلاث الأولي التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.

