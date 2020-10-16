دخول حظر التجوال الشامل في الأردن حيز التنفيذ

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:35 م
الاردن
الاردن
وكالات
Advertisements

دخل قرار الحكومة الأردنية، المتمثل بفرض حظر التجول الشامل، والذي يمتد ليومين، حيز التنفيذ عند الساعة الواحد من فجر الجمعة، وسيستمر حتى الواحدة من فجر الأحد.

 

وأعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، مطلع شهر أكتوبر الجاري، عن فرض حظر تجول شامل في جميع محافظات المملكة، اعتبارا من الساعة الواحدة فجر الجمعة، ولمدة 48 ساعة، ينتهي الساعة الواحدة من فجر الأحد.

 

وقال الفراية، إنه "سيتم تكرار تطبيق قرار حظر التجول الشامل بذات الآلية خلال الأسابيع المقبلة، وحتى إشعار آخر".

 

وأطلقت مديرية الأمن العام، صافرات الإنذار أمس الخميس، في جميع محافظات الأردن، إيذانا بقرب بدء سريان حظر التجول الشامل.

 

وشهد الأردن أرتفاعا مضطردا في الأيام الأخيرة من ناحية عدد الإصابات والوفيات، حيث بلغ إجمالي الإصابات في المملكة 33009 إصابة، بالإضافة إلى تسجيل 282 حالة وفاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حظر التجوال الشامل الاردن

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ يوم

تعرف على وصية الفنان الراحل محمود ياسين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير مهم من هاني الناظر: انتبهوا لهذا الفيتامين قبل فصل الشتاء

منذ حوالي 10 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ يوم

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والوداد والقنوات الناقلة ومعلق مُحايد للقاء

منذ 41 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

منذ ساعة

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

منذ حوالي 18 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ يوم

الصفقة المنتظرة.. موسيماني يوفر للأهلي 800 ألف دولار

منذ حوالي 17 ساعة

صراع شرس بين17 مرشحا على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بالبحر الأحمر

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

وزير أردني: سنتعامل مع مخالفين حظر التجول بالطرق القانونية

مصر ليست الأولى.. كورونا يفرض حظر التجوال على الدول العربية

عاجل.. وزير الداخلية يتوعد

وزيرة الهجرة لـ المصريين في الخارج: نعمل بقلب أب وأم

بعد تعديل المواعيد.. تعرف على التأخيرات المتوقعة للقطارات اليوم

الأردن يعلن تمديد إغلاق المؤسسات حتى نهاية الشهر الجاري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:04 ص

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

01:31 م

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

12:02 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

12:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي