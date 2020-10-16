إنقاذ 12 مصرياً وسائحين كازاخستانيين بعد تعطل مركب صيد بالقرب من شواطئ الغردقة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:28 م
بوابة الفجر
محمد طه
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تمكنت قطع بحرية تابعة لإحدى الجهات المعنية من سحب مركب صيد تعطل بالقرب من شواطئ جزيرة طوال شمال مدينة الغردقة، وكان على متنه 12 مصريا وسائحين من الجنسية الكازاخستانية.


وكانت إشارة استغاثة قد وردت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تفيد تعطل لنش صيد يسمى sea rainbow، بالقرب من جزيرة طوال شمال مدينة الغردقة، وعلى متنه 12 مصريا واثنين سياح من كازخستان كانوا فى رحلة صيد ليلية بالمنطقة.

على الفور تم الدفع بقطعه بحرية، وسحب المركب إلى المارينا، ولم تحدث أي إصابات لأى شخص ممن كانوا على متنه، وجميعهم بحالة جيدة دون حدوث أي إصابات.

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