



طريقة تفعيل بطاقة التموين بعد استلامها للحصول على الرقم السري 2020 عبر موقع دعم مصر





طريقة تفعيل بطاقة التموين بعد توقفها، يسعى الكثير من المواطنين للتعرف على الخطوات المطلوبة من أجل تفعيل بطاقة التموين الخاصة بهم من أجل الحصول على الدعم التمويني من السلع والخبز المدعم ، ظروف المواطن المصري أصبحت لا تتحمل أي أعباء جديدة تكلفة الكثير من المال وخاصتاً بعد حصولهم عليه بعد مشقة وتعب وعمل ليلاً ونهار وأصبح الدعم التمويني جزء أساسي في تخفيف المعاناة عنهم ولذلك لن يتوقف الكثير من المواطنين عن البحث من أجل معرفة طريقة تفعيل البطاقة التمويني بعد استلامها من مكتب التموين أو حالة توقفها بشكل مفاجئة كافة التفاصيل والمعلومات التي تتعلق بتفعيل بطاقة التموين المتوقفة نستعرضها لكم في الفقرات التالية من هذا المقال يرجى المتابعة.





خطوات تفعيل البطاقة التموينية 2020

- الخطوة الأولى لتفعيل بطاقة التموين بعد الإستلام أو حالة توقفها الضغط على هذا الرابط موقع دعم مصر وزارة التموين ( اضغط هنا ).





- الضغط على كلمة الصفحة الرئيسية.





- الضغط على خدمات البطاقة التموين للمواطنين.





- اختيار تفعيل بطاقة واستلام الرقم السري.





- إدخال الرقم الخاص بالبطاقة التموينية.





- اسم المحافظة.





- الضغط على دخول.





- استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.





- الضغط على تفعيل.





خدمات موقع دعم مصر للمواطنين

أصبح موقع دعم مصر يقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تتعلق بالبطاقة التمويني وتتوفر خلال هذه الفترة استخراج بطاقة تموينية جديدة كما يمكن أيضاً استخراج بطاقة بدل تالف أو فاقد وبعد فترة لا تزيد عن 21 يوم يتم إصدار بطاقة تموينية يمكنكم الحصول عليها من المكتب التمويني التابع لك وهذه التفاصيل يمكن الاستعلام عنها أيضاً من موقع دعم مصر، كما يقدم للمواطنين فرصة إضافة الزوجة التي قامت بالفصل من بطاقة الأسرة، ومتاح الآن تغيير محل إقامة صاحب البطاقة التموينية ومتاح أيضاً الفصل الإجتماعي وإضافة المواليد الجدد كل هذا و أكثر عبر موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية والإنتاج الحربي.



