تاريخ المواجهات (المصرية – المغربية) قبل مباريات نصف النهائي الإفريقي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يترقب عشاق الساحرة المستديرة وخاصة الجماهير المصرية، مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستجمع الأهلي مع نظيره الوداد البيضاوي، والزمالك مع فريق الرجاء الرياضي المغربي.


ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي يوم 17 أكتوبر الجاري في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 23 من الشهر نفسه، ويواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي يومي 18، 24 أكتوبر.

وتاريخيا، جمعت العديد من المباريات الأندية المصرية ونظيرتها المغربية في مختلف البطولات الإفريقية، وشهدت تفوق كبير للمصريين، كما جمعت المنتخبين المصري والمغربي عدة مواجهات رسمية وودية، ولكن الغلبة كانت لـ"أسود الأطلسي" حتي أنهم مثلوا عقدة أزلية للفراعنة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ المواجهات (المصرية – المغربية) قبل مواجهات نصف النهائي الإفريقي:-


- مواجهات الأندية

تقابلت الأندية المصرية مع نظيرتها المغربية في 52 مواجهة سابقة بالبطولات الإفريقية، حقق المصريين الفوز في 23 مباراة، مقابل 13 انتصارا لأندية المغرب، بينما حسم التعادل نتيجة 16 مباراة بينهم.

سجل المصريين 62 هدفا في الشباك المغربية، بينما استقبلت شباكهم 43 هدفا.

جمعت الأندية المصرية ونظيرتها المغربية 27 مباراة على أرض مصر، فاز الفراعنة في 18 مباراة، وخسروا مباراتين، وتعادلوا في 7 مباريات، سجل المصريين 43 هدفا، واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

بينما تقابلت أندية مصر والمغرب في 25 مباراة سابقة على الملاعب المغربية، حقق المصريين 5 انتصارات وسجلوا 19 هدفا واستقبلت شباكهم 26 هدفا، وخسروا 11 مباراة، وحسم التعادل 9 مباريات بينهم.

الأهلي أكثر الأندية المصرية مواجهة مع أندية المغرب وجمعته معهم 21 مباراة، فاز المارد الأحمر في 7 مباريات وخسر 6 مباريات وتعادل في 8 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفا.

بينما الوداد أكثر أندية المغرب مواجهة مع الأندية المصرية وجمعته معهم 13 مباراة، فاز في 3 مباريات، وخسر 6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات، سجل لاعبوه 14 هدفا، واستقبلت شباكه 20 هدفا.

أكثر البطولات التي جمعت الأندية المصرية والمغربية كانت بطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهدت 28 مواجهة بينهم، فاز المصريين في 11 مباراة، وخسروا 8 مباريات، وحسم التعادل 9 مباريات بينهم.

- مواجهات المنتخبات:

27 مواجهة جمعت المنتخبين المصري والمغربي طوال تاريخهما (6 في تصفيات أمم إفريقيا – 6 في نهائيات أمم إفريقيا – 6 في تصفيات كأس العالم – 3 في دورة ألعاب البحر المتوسط – 1 في دورة الألعاب العربية – 5 ودية).

حقق منتخب مصر 3 انتصارات فقط ضد نظيره المغربي، مقابل 13 انتصارا لمنتخب أسود الأطلسي، بينما حسم التعادل 11 مباراة بين المنتخبين.

سجل منتخب مصر 14 هدفا في شباك نظيره المغربي، بينما استقبلت شباكه 29 هدفا.

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