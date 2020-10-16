الأهلي بالزي الأسود أمام الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:24 م
الأهلي بالزي الأسود
الأهلي بالزي الأسود
محمد الصو
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، على طاقم الفريق الذي سيرتديه أمام الوداد المغربي، بدوري أبطال إفريقيا.


ومن المنتظر أن يخوض الفريق المغربي، المباراة بالطاقه الأحمر الأساسي باعتباره صاحب الأرض والجمهور (الغائب)، وهو نفس ما يرتديه منافسه.


وفضل جهاز الكرة بقيادة سيد عبدالحفيظ، ارتداء القميص الأسود في مباراة الذهاب، بعد أن ارتداه الفريق مرة واحدة هذا الموسم أمام النجم الساحلي التونسي، بدور المجموعات وخسر بهدف نظيف بالجولة الافتتاحية بملعب رادس.


ويلتقي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي، مساء السبت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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