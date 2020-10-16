التأمين الشامل: مجمع الإسماعيلية الطبي مجهز على أعلى مستوى لخدمة منتفعي المنظومة بالإسماعيلية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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كشفت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، عن أن تكلفة أعمال التطويرات والإنشاءات الجديدة والتجهيزات داخل مجمع الإسماعيلية الطبي (مستشفى الإسماعيلية العام سابقًا)، والمقرر عمله ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية بلغت أكثر من ٥٥٠ مليون جنيه مصري.

وأشارت إدارة المشروع، إلى أنه يتم تجهيز المجمع الطبي بالإسماعيلية بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، بالإضافة إلى توفير فرق طبية مدربة على أعلى مستوى وذات كفاءة ومهارة عالية في مختلف التخصصات الطبية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المميزة للمنتفعين من أهالي المحافظة بالمنظومة الجديدة.

وأضافت أن مجمع الإسماعيلية الطبي، يضم ٩ مبانِ تخصصية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية المميزة في مختلف التخصصات لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال أقسام (استقبال وطوارئ، باطنه، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، رمد، نساء وتوليد، الحقن المجهري، أمراض قلب وصدر، قسطرة قلب، روماتيزم القلب، جراحة عامة، روماتيزم، جراحة عظام، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبتسرين، جراحة أطفال، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، طب الجنين).

وتابعت: أن هذا فضلًا عن التجهيزات الطبية وغير الطبية التي تتم بمركز ٣٠ يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية المتواجد داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، والذي سيضم ١٠٨ ماكينات غسيل كلوي، ٤ غرف عمليات، ٨ أسرة رعاية، ١٦ سرير إقامة داخلي، بالإضافة إلى ١٢ عيادة تخصصية في أمراض الكلى والمسالك البولية.

ولفتت إدارة المشروع إلى أنه تتم عمليات التطوير والإنشاء بالمجمع الطبي في زمن قياسي وعلى أعلى مستوى ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لبدء مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية.

وصرح د. أحمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، مساعد وزير الصحة والسكان، أنه قريبًا سيتحقق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة والذي يتطلع إليه سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على أرض الواقع، وذلك من خلال بدء مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظتي الإسماعيلية والأقصر قريبًا، قائلًا أن "مجمع الإسماعيلية الطبي هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لخدمة أهالي الإسماعيلية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد"، بما يشمله من إمكانات وتجهيزات وفرق طبية على أعلى مستوى. 

وأكد د. أحمد السبكي، أنه جاري العمل على قدم وساق لتنفيذ المشروع على أعلى مستوى ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، بمشاركة كل الجهات المعنية وتلقي كافة أوجه الدعم من القيادة السياسية لإنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد مستقبل صحة مصر.

تجدر الإشارة إلى أن محافظتي الإسماعيلية والأقصر تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تشمل محافظات (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، إضافة إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها شهر يوليو من العام الماضي.

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