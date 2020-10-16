مبيعات السيارات بالاتحاد الأوروبي تحقق أول زيادة في 2020

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية اليوم الجمعة أن شهر سبتمبر الماضي شهد أول زيادة خلال العام الجاري في مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي.


وذكرت الرابطة في تقريرها الشهري أن عدد السيارات التي بيعت في الكتلة الأوروبية خلال الشهر الماضي قارب 934 ألف سيارة، بزيادة نسبتها 3.1 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.


وأضافت الرابطة أن نسبة الزيادة خلال سبتمبر بلغت في إيطاليا 9.5 بالمئة وفي ألمانيا 8.4 بالمئة، فيما شهدت المبيعات تراجعا بنسبة 13.5 بالمئة في اسبانيا و3 بالمئة في فرنسا.


وألقت جائحة فيروس كورونا بظلالها بشكل كبير على قطاع السيارات الأوروبية، بعد أن تعثرت حركة المبيعات خلال أشهر الاغلاق بهدف احتواء الجائحة، حيث انخفضت المبيعات في ابريل على سبيل المثال بأكثر من 75 بالمئة.


وظلت مجموعة فولكس فاجن الأوروبية في صدارة الأسواق الأوروبية من حيث حجم المبيعات، حيث وصلت حصتها السوقية خلال أول تسعة أشهر من العام إلى 25.7 بالمئة، حسب بيانات الرابطة.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي والوداد والقنوات الناقلة ومعلق مُحايد للقاء

منذ 40 دقيقة

تعرف على وصية الفنان الراحل محمود ياسين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

الصفقة المنتظرة.. موسيماني يوفر للأهلي 800 ألف دولار

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ يوم

تحذير مهم من هاني الناظر: انتبهوا لهذا الفيتامين قبل فصل الشتاء

منذ حوالي 10 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

صراع شرس بين17 مرشحا على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بالبحر الأحمر

منذ ساعة الا ربع

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

منذ ساعة

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:04 ص

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

01:31 م

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

12:02 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

12:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي