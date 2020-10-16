تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

نجح فريق إنبي في تحقيق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد المقاولون العرب أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.









وفاز أيضًا الإسماعيلي على أسوان بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسماعيلية.









وجاء ترتيب الدوري المصري كالآتي :-





1- الأهلي 86 نقطة.

2- الزمالك 68 نقطة.

3- بيراميدز 64 نقطة.

4- المقاولون العرب 53 نقطة.

5- إنبي 48 نقطة.

6- سموحة 47 نقطة.

7- المصري 42 نقطة.

8- الإسماعيلي 41 نقطة.

9- مصر المقاصة 40 نقطة.

10- الإنتاج الحربي 40 نقطة.

11 الاتحاد 39 نقطة.

12- طلائع الجيش 38 نقطة.

13- الجونة 37 نقطة.

14- أسوان 37 نقطة.

15- وادي دجلة 35 نقطة.

16- حرس الحدود 30 نقطة.

17- اف سي مصر 21 نقطة.

18- طنطا 19 نقطة.







