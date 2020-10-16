عودة مبيعات السيارات في أوروبا إلى اللون الأخضر في أول زيادة مفاجئ لهذا العام

حقق صانعو السيارات زيادة مفاجئة في المبيعات الشهر الماضي في أوروبا، وهو أول تقدم هذا العام لمنطقة لا تزال تواجه زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع انتعاش غير مكتمل يعتمد على الإعانات الحكومية.





وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية اليوم الجمعة إن مبيعات السيارات الجديدة ارتفعت بنسبة 1.1٪ في سبتمبر، حيث ارتفعت المبيعات في إيطاليا وألمانيا وهما دولتان من الدول الكبرى تقدمان حوافز لدعم شراء السيارات الكهربائية وتعويض الطلب الذي لا يزال يتراجع في إسبانيا وفرنسا.





ويكافح القادة في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا للتعامل مع حالات الإصابة القياسية بفيروس كورونا المستجد Covid-19، حيث يتم استخدام استراتيجيات لإبطاء انتشار المرض في الوقت الحالي قبل اللجوء إلى الإغلاق الكلي الذي أثر على مبيعات السيارات في وقت سابق من هذا العام.





وأوضح مايكل دين، محلل بلومبيرج إنتليجنس: "كنا نقول إن المستهلكين لا يشاركون آمال صانعي السيارات في إعادة الحياة". ويتوقع أن تنخفض عمليات التسليم السنوية بنسبة 20٪ على الأقل، ويرى أن سيكون الانخفاض أسوأ بسبب إجراءات التقييد المتعلقة بفيروس كورونا.





لا تزال مبيعات السيارات في أوروبا منخفضة بنسبة 29٪ خلال العام حتى سبتمبر. بعد عمليات التسليم المنقطعة في مارس وأبريل ، قلص صانعو السيارات الانخفاضات في الأشهر الثلاثة التالية ، ثم عانوا من انتكاسة في أغسطس.





توسعت سوق السيارات في ألمانيا الشهر الماضي لأول مرة هذا العام ، حيث زاد الدعم المقدم للسيارات التي تعمل بالبطاريات إلى أربعة أضعاف مبيعات الموديلات الهجينة والبطارية الكهربائية. ولكن بينما ارتفع إجمالي التسجيلات بنسبة 8.4٪ هناك ، شهدت إسبانيا انخفاضًا بنسبة 13٪ على الرغم من تقديم حوافز تجاه المركبات الكهربائية.





كانت أوروبا الغربية هي المنطقة الأسوأ أداء هذا العام حتى أغسطس لشركة فولكس فاجن إيه جي ، صانع السيارات الأكثر مبيعًا في المنطقة والعالم. ومع ذلك ، مع التعافي على أساس قوي في الصين ، قال الرئيس التنفيذي هربرت ديس إن الطلبات الشهرية والتسليمات لشركة فولكس فاجن ارتفعت مع اقتراب شهر سبتمبر من نهايته. ويرى أن الاتجاه الإيجابي مستمر حتى الربع الرابع.







