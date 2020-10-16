رسالة ميسي التي أغضب ريال مدريد وبيريز

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الصحفي الإيطالي الشهير دي ماوريزو، عن تفاصيل جديدة بشأن إنتقال ليونيل ميسي من برشلونة إلى ريال مدريد.

 

وكان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد حاول التعاقد مع ميسي في 2013،  وقدم عرض مقابل 250 مليون يورو وهي قيمة كسر الشرط الجزائي للاعب مع البارسا، وكان هذا المال كان مخصصا من اجل اعادة تطوير السانتياجو برنابيو.

 

وجاء رد ميسي على هذا العرض صادما للريال ورئيسه فلورنتينو بيريز.

 

ورد ميسي قائلا: "لن اذهب لـ ريال مدريد، انت تضيع وقتك"، وهو ماتسبب في إزعاج بيريز الذي حاول رد الصاع صاعين لميسي وكان سببا في أزمته مع الضرائب الإسبانية بسبب نفوذه في إسبانيا.

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