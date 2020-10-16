12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف مونبلييه الفرنسي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي مونبلييه الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة أن ثمانية لاعبين وأربعة من العاملين في النادي، أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد، حسبما كشفت عنه الفحوص.

ولم يجر الإعلان عن أسماء اللاعبين الذين أصيبوا بالعدوى.

وأوضح النادي في بيان :"الفحوص أجريت أمس (الخميس) وكشفت عن ثمانية حالات إيجابية بين اللاعبين وأربعة بين العاملين."

وتابع :"أجريت جولة جديدة من الفحوص صباح اليوم للجميع وجرى عزل الــ12 شخصا المصابين، وفقا للبروتوكول المتبع."

وتجدر الإشارة إلى أن مونبلييه يلتقي موناكو بعد غد الأحد ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

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