انطلاق المرحلة الثانية مع عملية تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:50 م
عملية تبادل الأسرى
عملية تبادل الأسرى
الفجر السعودي
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بدأت قبل قليل العملية الثانية من تبادل الأسرى بين الحكومة وميليشيا الحوثي اليوم الجمعة، حيث سيتم تبادل 355 أسيراً من الطرفين ضمن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها.

 

ووفق مصادر محلية فإن الدفعة الثانية من الأسرى ستقلع من عدن وصنعاء الساعة 1 بتوقيت اليمن.

 

فيما كانت قد هبطت قبل قليل طائرتان في مطاري صنعاء وعدن لنقل أسرى الطرفين وتم يوم أمس الإفراج عن 467 من الحوثيين و 237 من أسرى الحكومة والتحالف. 

 

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي وصول 19 أسيراً من قوات التحالف إلى قاعدة الملك سلمان الجوية مساء الخميس، هم 15 أسيراً سعودياً و4 أسرى سودانيين، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

 

فيما كانت قد وصلت طائرة للصليب الأحمر الدولي قبل قليل اليوم الجمعة، إلى مطار عدن وذلك من أجل نقل أسرى من مليشيات الحوثي إلى صنعاء.

 

وذكرت مصادر ملاحية أن الطائرة ستقل دفعة من أسرى الحوثيين إلى العاصمة صنعاء ومن المقرر أن تتم عملية التبادل للدفعة الثانية اليوم. 

 

ويتم استكمال الإجراءات الخاصة بـ201 أسيرا حوثيا عقب نقلهم على متن حافلات إلى مطار عدن، استعدادا لنقلهم بطائرة الصليب الأحمر إلى صنعاء.

 

 

وكانت الحكومة قد أفرجت الخميس عن 470 حوثيا مقابل إفراج الأخير عن 240 تابعين للحكومة.

 

وستشمل عملية تبادل الأسرى التي تتم برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 1080 أسيرا، كانوا محتجزين لدى المتمردين الحوثيين.

 

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن بعض الطائرات أقلعت، وذلك بعدما اتفق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ومليشيات الحوثي الشهر الماضي في سويسرا على تبادل 1081 سجينا، في أكبر تبادل منذ محادثات السلام في ديسمبر 2018 والتي توقفت منذ ذلك الحين.

 

وفي أواخر سبتمبر الماضي، حثّ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، على "المضي قدما على الفور في إطلاق سراح الأسرى وعدم ادخار أي جهد في البناء على هذا الزخم من أجل الاتفاق سريعا على الإفراج عن مزيد من المحتجزين".

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ميليشيا الحوثي عملية تبادل الاسرى حوثيين اليمن

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