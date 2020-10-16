ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الوداد البيضاوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اقتراب غياب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي عن مباراة فريقه أمام الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا.





ويلتقي الأهلي أمام الوداد المغربي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: "من المستحيل أن يلحق كهربا بمباراة الأهلى والوداد المغربى السبت المقبل".





وتابع: "من المتوقع أن يضعه بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، على دكة البدلاء".





وأشار شوبير أن هناك حالة من التركيز داخل صفوف القلعة الحمراء، قبل المباراة المرتقبة والمصيرية أمام الوداد.