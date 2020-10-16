25 % زيادة بمبيعات المصنوعات الجلدية مع اقتراب العام الدراسي

قال رئيس شعبة المصنوعات الجلدية التابعة الغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية أسامة الطوخي، إن نسبة مبيعات القطاع زادت بنحو 25% خلال هذه الفترة، نظرا لاقتراب بداية العام الدراسي الجديد.





وأوضح الطوخي - في تصريحات اليوم /الجمعة/ - أن اقتراب بداية العام الدراسي دفع المستهلك إلي الشراء، ما ساهم في تحريك السوق المحلي، مشيرا إلى وجود تخفيضات على المنتجات المعروضة تصل إلى نحو 25%، فضلا عن وجود تفاوت في الأسعار والأذواق تناسب جميع فئات المجتمع.





ولفت إلى أن جميع الأحذية الجلدية تعتمد بشكل كامل على الجلود الصناعية، أملا في أن يتم التوسع في إنشاء تلك المصانع الخاصة بالمصنوعات الجلدية بجانب مصانع التجميع لسد احتياجات الصناعة المحلية بدلا من استيرادها من الخارج ما يوفر الوقت والمجهود، ومن جهة أخرى يوفر فاتورة الاستيراد.



