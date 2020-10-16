تعرف على مواجهات الجولة الأخيرة لمجموعة القاهرة للقسم الثالث





ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة :



1- السكة الحديد مع اتحاد الشرطة



يستضيف فريق السكة الحديد الصاعد إلى القسم الثاني بقيادة جمعة مشهور برصيد 56 نقطة، نظيره فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز الخامس بقيادة محمود سعيد برصيد 43 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



2- الغابه مع البلاستيك



يلتقي فريق الغابه صاحب المركز الرابع عشر بقيادة عمرو الدالى برصيد 25 نقطة مع فريق البلاستيك وصيف المجموعة بقيادة حاتم عبد الخالق برصيد 49 نقطة، وفاز فريق البلاستيك على الغابة بثلاثية مقابل هدفين في الدور الأول٠



3- بنها مع ألماظة



يلعب فريق بنها صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد عثمان برصيد 32 نقطة مع فريق ألماظة صاحب المركز السابع بقيادة جمال ترك برصيد40 نقطة، وفاز فريق ألماظة بهدفين نظيفين في الدور الأول٠



4- مصر للتأمين مع بهتيم



يواجه فريق مصر للتأمين صاحب المركز الثالث بقيادة عمرو عبده برصيد47 نقطة فريق بهتيم صاحب المركز التاسع بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 37 نقطة، وفاز فريق مصر للتأمين بهدف دون رد في الدور الأول٠



5- العبور مع الشمس



يلتقي فريق العبور صاحب المركز الرابع بقيادة عطيه السيد برصيد 45 نقطة مع فريق الشمس صاحب المركز السادس بقيادة أحمد علي برصيد 43 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول٠



6- الأميرية مع المرج



يستضيف فريق الأميرية صاحب المركز الثالث عشر بقيادة خالد سعد برصيد 26 نقطة فريق المرج صاحب المركز العاشر بقيادة على سليمان برصيد 32 نقطة، وحقق فريق المرج الفوز بهدف نظيف في الدور الأول٠



7- سراى القبه مع طوخ



يواجه فريق سراى القبه متذيل المجموعة برصيد 6 نقاط فريق طوخ صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد خطاب برصيد 31 نقطة

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول٠



ترتيب المجموعة



1- السكة الحديد 56 نقطة

2- البلاستيك 49 نقطة

3- مصر للتأمين 47 نقطة

4- العبور 45 نقطة

5- اتحاد الشرطة 43 نقطة

6- الشمس 42 نقطة

7- ألماظة 40 نقطة

8- شباب بطا 38 نقطة

9- بهتيم 37 نقطة

10- المرج 32 نقطة

11- بنها 32 نقطة

12- طوخ 31 نقطة

13- الأميرية 26 نقطة

14- الغابه 25 نقطة

15- سراى القبه 6 نقاط



يقام في الثالثة إلا ربع من عصر السبت، مواجهات الجولة الأخيرة، للمجموعة السادسة للقسم الثالث بإقامة 7 مباريات قوية ومرتقبة، في صراع البقاء بالمسابقة.