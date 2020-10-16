سناب شات يتيح ميزة إضافة الموسيقى إلى القصص على نظام iOS

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
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حصل تطبيق الوسائط الاجتماعية سناب شات - Snapchat تحديث جديد على نظام iOS يتيح للمستخدمين إضافة الموسيقى إلى القصص الخاصة بهم. 

تم اختبار هذه الميزة لأول مرة في نيوزيلندا وأستراليا على مدار الأشهر الماضية قبل طرحها عالميًا، وذلك في محاولة من سناب شات - Snapchat لمنافسة TikTok و Instagram.

على الرغم من أن هذه الميزة التي طال انتظارها ستساعد المستخدمين على تحسين قصصهم، إلا أن هناك مشكلة كبيرة، حيث إن هذه الميزة متاحة فقط لمستخدمي نظام iOS في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي، ولا توجد أي معلومات عن موعد توافرها لمستخدمي Android.

كيف تضيف موسيقى إلى قصص سناب شات - Snapchat؟

إذا كنت ترغب في إضافة موسيقى أو أصوات إلى قصص Snapchat الخاصة بك ، فاتبع الخطوات أدناه:

1. افتح تطبيق Snapchat وسترى أيقونة "نوتة موسيقية" جديدة في أعلى اليمين.

2. انقر على رمز "النوتة الموسيقية" لعرض قائمة منبثقة بالأغاني المقترحة. يمكنك بعد ذلك الاستماع إلى الأغنية التي تختارها واختيارها. الآن ، اضغط على زر "التالي" في الجزء السفلي وسيتيح لك التطبيق تحديد جزء المسار الذي تريده.

3. بعد أن أضفت الآن موسيقى إلى قصة Snapchat الخاصة بك. انطلق وانقر على صورة أو سجل مقطع فيديو لمشاركته مع أصدقائك.

الآن ، إذا قام صديقك بتحميل قصة Snapchat بأصوات ، فسترى ملصقًا موسيقيًا باسم الأغنية والفنان في تلك القصة نفسها. يمكنك التمرير سريعًا لعرض المزيد من التفاصيل مثل صورة الألبوم ، والضغط على الزر "تشغيل هذه الأغنية" للاستماع إليها عبر تطبيقات البث التابعة لجهات خارجية مثل Spotify و Apple Music والمزيد.


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