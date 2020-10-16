"الداخلية" تواصل جهودها في مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادي، قيام إحدى الشركات التجارية الكائنة بمحافظة القاهرة، بمزاولة نشاط في مجال تجارته محققًا أرباح مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة.





وباستكمال التحريات وجمع المعلومات، أمكن حصر نشاطه عن عام 2016، حيث تبين أن حجم تعاملاته من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب العامة بلغ (504،747،861 جنيهًًا) بينما تبين أن حجم تعاملاته من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية ضرائب القيمة المضافة عن ذات الفترة بقيمة قدرها (453،962،597 جنيهًا) وقيامه بإخفاء مبلغ وقدره (50،785،264 جنيهًا) عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة المختصة بمحاسبته.



