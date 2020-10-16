نقل مباراة أكتوبر والعياط بالقسم الثالث

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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قررت لجنة مسابقات القسم الثالث، بنقل مباراة أكتوبر والعياط، المقرر إقامتها عصر السبت على ملعب المركز الأوليمبي بدلا من ملعب نادي السادس من أكتوبر لتقام فى تمام الساعة السابعة مساءا.

جاء قرار نقل اللقاء بسبب دخول اللاعب عز الدين بهادر لموسوعة جينيس العالمية، وسط اهتمام اعلامي كبير، وسيحضر المباراة مجلس إدارة النادي، والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وأعضاء اللجنة الخماسية للإتحاد المصري لكرة القدم.

ويحتل أكتوبر المركز الخامس برصيد 34 نقطة، بينما يحتل العياط المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

يذكر إن نتيجة مباراة الدور الأول، انتهت بفوز أكتوبر على العياط بملعب الأخير بست أهداف مقابل ثلاثة.

ترتيب المجموعة الخامسة 

1- الدخان 62 نقطة
2- الإتصالات 59 نقطة
3- جولدي 45 نقطة
4- حلوان العام 43 نقطة
5- أكتوبر 34 نقطة
6- القومي 32 نقطة
7- المعادي 32 نقطة
8- بشتيل 32 نقطة
9- الصف 31 نقطة
10- جينيس 25 نقطة
11- العياط 25 نقطة
12- أبو النمرس 20 نقطة
13- البدرشين 18 نقطة
14- الصيد 17 نقطة

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