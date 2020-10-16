الزمالك يكشف آخر تطورات موقف فرجاني ساسي من موقعة الرجاء

ينتظر الزمالك، القول الفصل في مسألة مشاركة لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي، أمام الرجاء البيضاوي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الأحد المقبل، عقب التأكد من عدم إصابته بكورونا.

وقال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة النادي، إن ساسي وصل الدار البيضاء أمس الخميس، وسينضم للتدريبات، اليوم الجمعة، إذا ظهرت نتيجة فحص كورونا سلبية.

وأضاف يوسف "أبلغنا الاتحاد التونسي بسلبية نتيجة فحص كورونا لساسي وسنتأكد من سلامته تمامًا بإجراء مسحتين إضافيتين اليوم الجمعة".

وتابع "مشاركة ساسي أمام الرجاء ترجع للمدرب جيمي باتشيكو، وفقًا لجاهزية اللاعب الفنية والبدنية".

وغاب ساسي عن آخر 4 مباريات للزمالك بسبب الإيقاف المحلي، كما غاب عن مباراتين وديتين لتونس أمام السودان ونيجيريا، بعد اشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.