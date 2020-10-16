الزمالك يكشف آخر تطورات موقف فرجاني ساسي من موقعة الرجاء

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

ينتظر الزمالك، القول الفصل في مسألة مشاركة لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي، أمام الرجاء البيضاوي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الأحد المقبل، عقب التأكد من عدم إصابته بكورونا.

 

وقال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة النادي، إن ساسي وصل الدار البيضاء أمس الخميس، وسينضم للتدريبات، اليوم الجمعة، إذا ظهرت نتيجة فحص كورونا سلبية.

 

وأضاف يوسف "أبلغنا الاتحاد التونسي بسلبية نتيجة فحص كورونا لساسي وسنتأكد من سلامته تمامًا بإجراء مسحتين إضافيتين اليوم الجمعة".

 

وتابع "مشاركة ساسي أمام الرجاء ترجع للمدرب جيمي باتشيكو، وفقًا لجاهزية اللاعب الفنية والبدنية".

 

وغاب ساسي عن آخر 4 مباريات للزمالك بسبب الإيقاف المحلي، كما غاب عن مباراتين وديتين لتونس أمام السودان ونيجيريا، بعد اشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ يوم

الأهلي يستقر على استعادة لاعبه الشاب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

منذ ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكشف آخر تطورات موقف فرجاني ساسي من موقعة الرجاء

منذ 33 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 8 ملايين حالة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ أقل من ساعتين

الصفقة المنتظرة.. موسيماني يوفر للأهلي 800 ألف دولار

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير مهم من هاني الناظر: انتبهوا لهذا الفيتامين قبل فصل الشتاء

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على وصية الفنان الراحل محمود ياسين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:04 ص

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

12:02 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

12:01 ص

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

09:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي