مواجهات قوية للبدرشين والصف وجولدي بالقسم الثالث

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
Advertisements
تقام السبت ، مباريات الأسبوع الخامس والعشرين، حيث يستضيف الإتصالات صاحب الوصافة برصيد 59 نقطة فريق جولدي صاحب المركز الثالث برصيد 45 نقطة.

 كما يستضيف جينيس صاحب المركز العاشر برصيد 25 نقطة فريق حلوان العام صاحب المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

 ويخرج الدخان متصدر المجموعة برصيد 62 نقطة لملاقاة أبو النمرس صاحب المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

 ويستضيف القومي صاحب المركز السادس برصيد 32 نقطة فريق البدرشين صاحب المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، بينما يستضيف المعادي صاحب المركز السابع برصيد 32 نقطة فريق الصف صاحب المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

 ويحل بشتيل صاحب المركز الثامن برصيد 32 نقطة ضيفا على الصيد متذيل المجموعة برصيد 17 نقطة، ويلعب 6 أكتوبر صاحب المركز الخامس برصيد 34 نقطة مع فريق العياط صاحب المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.

نتائج مباريات الدور الأول

جولدي 0-2 الإتصالات
حلوان العام 2-0 جينيس
الدخان 4-0 أبو النمرس
البدرشين 0-1 القومي
الصف 0-1 المعادي
بشتيل 3-1 الصيد
العياط 3-6 أكتوبر

ترتيب المجموعة الخامسة 

1- الدخان 62 نقطة
2- الإتصالات 59 نقطة
3- جولدي 45 نقطة
4- حلوان العام 43 نقطة
5- أكتوبر 34 نقطة
6- القومي 32 نقطة
7- المعادي 32 نقطة
8- بشتيل 32 نقطة
9- الصف 31 نقطة
10- جينيس 25 نقطة
11- العياط 25 نقطة
12- أبو النمرس 20 نقطة
13- البدرشين 18 نقطة
14- الصيد 17 نقطة

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ يوم

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يستقر على استعادة لاعبه الشاب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

منذ ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على وصية الفنان الراحل محمود ياسين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ يوم

تحذير مهم من هاني الناظر: انتبهوا لهذا الفيتامين قبل فصل الشتاء

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

منذ حوالي 16 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

منذ ساعتين

الصفقة المنتظرة.. موسيماني يوفر للأهلي 800 ألف دولار

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يكشف آخر تطورات موقف فرجاني ساسي من موقعة الرجاء

منذ 35 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 8 ملايين حالة

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:04 ص

الحكومة تحسم الجدل حول صدور قرار بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

09:31 ص

عاجل- مصر تستصيف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020

12:02 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

12:01 ص

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

09:41 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي