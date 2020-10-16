مواجهات قوية للبدرشين والصف وجولدي بالقسم الثالث





كما يستضيف جينيس صاحب المركز العاشر برصيد 25 نقطة فريق حلوان العام صاحب المركز الرابع برصيد 43 نقطة.





ويخرج الدخان متصدر المجموعة برصيد 62 نقطة لملاقاة أبو النمرس صاحب المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.





ويستضيف القومي صاحب المركز السادس برصيد 32 نقطة فريق البدرشين صاحب المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، بينما يستضيف المعادي صاحب المركز السابع برصيد 32 نقطة فريق الصف صاحب المركز التاسع برصيد 31 نقطة.





ويحل بشتيل صاحب المركز الثامن برصيد 32 نقطة ضيفا على الصيد متذيل المجموعة برصيد 17 نقطة، ويلعب 6 أكتوبر صاحب المركز الخامس برصيد 34 نقطة مع فريق العياط صاحب المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.



نتائج مباريات الدور الأول



جولدي 0-2 الإتصالات

حلوان العام 2-0 جينيس

الدخان 4-0 أبو النمرس

البدرشين 0-1 القومي

الصف 0-1 المعادي

بشتيل 3-1 الصيد

العياط 3-6 أكتوبر



ترتيب المجموعة الخامسة



1- الدخان 62 نقطة

2- الإتصالات 59 نقطة

3- جولدي 45 نقطة

4- حلوان العام 43 نقطة

5- أكتوبر 34 نقطة

6- القومي 32 نقطة

7- المعادي 32 نقطة

8- بشتيل 32 نقطة

9- الصف 31 نقطة

10- جينيس 25 نقطة

11- العياط 25 نقطة

12- أبو النمرس 20 نقطة

13- البدرشين 18 نقطة

14- الصيد 17 نقطة



تقام السبت ، مباريات الأسبوع الخامس والعشرين، حيث يستضيف الإتصالات صاحب الوصافة برصيد 59 نقطة فريق جولدي صاحب المركز الثالث برصيد 45 نقطة.