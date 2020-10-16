ضبط 600 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض في أبو النمرس

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطى
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط (600،000) نسخة كتاب دراسى تعليمي عربي وأجنبي، جميعها بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية، وذلك بداخل (مخزن كائن بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بالجيزة).

وتم ضبط المدير المسئول عن المخزن المشار إليها لمخالفته حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، وتبين أن الكتب المضبوطة تقدر قيمتها بحوالى (100،000،000) مائة مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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