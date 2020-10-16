تعرف على مواجهات المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث



حيث يستضيف مركز شباب ايتاي البارود فريق مركز شباب القباري، ويخرج سبورتنج لملاقاة اسكندرية للبترول، ويستضيف بدر فريق الترام.





ويستضيف مركز شباب كوم حمادة فريق غزل كفر الدوار، ويخرج رشيد لملاقاة مركز شباب المعمورة، ويستضيف مركز شباب العبور فريق مياه البحيرة.





ويستضيف فريق مركز شباب حوش عيسي فريق مركز شباب كفر بولين، ويخرج نهضة العامرية لملاقاة نادي كوم حمادة.



ترتيب المجموعة الحادية عشر:



1- سبورتنج 59 نقطة

2- مياه البحيرة 54 نقطة

3- م. ش. كوم حمادة 51 نقطة

4- الترام 48 نقطة

5- إسكندرية للبترول 43 نقطة

6- م. ش. ايتاي البارود 39 نقطة

7- م. ش. المعمورة 39 نقطة

8- نهضة العامرية 38 نقطة

9- بدر 37 نقطة

10- كفر بولين 37 نقطة

11- العبور 35 نقطة

12- كوم حمادة 33 نقطة

13- حوش عيشي 31 نقطة

14- غزل كفر الدوار 30 نقطة

15- رشيد 23 نقطة

16- القباري 17 نقطة

يقام في الثالثة من عصر السبت، مباريات المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث، حيث تقام 8 مباريات بالأسبوع الثلاثين لختام الموسم الحالي 2019-2020.