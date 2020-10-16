ضبط 121 قضية مخدرات وتنفيذ 53248 حكما قضائيا متنوعا

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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 49 قطعة سلاح نارى، بحوزة 45 متهم) وذلك على النحو التالى:

(8) بندقية آلية.

(11) بنادق خرطوش.

(2) طبنجة.

(28) فرد محلى.

(72) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(150) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (53248) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(177) حكم جناية.

(15871) حكم حبس جزئى.

(3258) حكم حبس مستأنف.

(26689) حكم غرامة.

(7253) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضموا (6) متهمين، إرتكبوا (21) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (121) قضية مخدرات بحوزة (123) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (16،070 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (11،410 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3،601 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1،665 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (548 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (80 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (240 جرام).

كمية من مخدر فرجينيا وزنت (100 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (70 جرام).

عدد (1005) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (24) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (13) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (188) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (17681) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (44) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



