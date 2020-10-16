وزير الأوقاف: من لم يتعظ من الموت في هذه الأيام فلا واعظ له

حذر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من الصفحات الوهمية التي تبث الشائعات والفتن على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه عندما نجد صفحة تجنح إلى السب والقذف، فيجب أن نعلم أن صاحبها ليس من الإسلام في شيىء.





وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد المصطفى بالسويس، اليوم الجمعة، إلى أن المؤمن الحق لا ينطق الكذب، أو ينشر الشائعات، معتبرا أن من لا يتعظ من الموت في هذه الأيام والذين يُخطفون من حولنا، فلا واعظ له، منوها بأن هناك حملات مأجورة تقوم بها الجماعات الضالة بشأن بناء المساجد، والإدعاء كذبا أن الدولة تهدم بيوت الله.





وأضاف وزير الأوقاف، أن عدد المساجد التي تم افتتاحها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر جتى الآن فقط بلغت نحو 383 مسجد، مؤكدا أن هذه الجماعات لا تعرف إلا التشويه والهدم، متسائلا: ماذا قدمت هذه الجماعات لأوطانهم.





وقالت وزارة الأوقاف إنه حرصا من الوزارة على صقل القدرات العلمية للأئمة والعاملين بالأوقاف، ونظرا لزيادة عدد المتقدمين للحصول على منحة الماجستير المجانية التي توفرها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين بالقاهرة قررت زيادة منح الماجستير للأئمة.



