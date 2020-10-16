اليوم.. افتتاح مسجدين جديدين في محافظة الإسكندرية

افتتحت اليوم الجمعة مديرية أوقاف الإسكندرية مسجدي الرضوان في منطقة عامرية أول سند ٢، الروضة خورشيد إدارة الرمل، وقد أدى وكيل الوزارة الشيخ محمد خشبة صلاة الجمعة بمسجد الروضة بخورشيد.





وافتتح الجمعة الماضية محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مسجد الشهيد العقيد أحمد المنسي بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب، ويؤدي الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية به خطبة الجمعة.





كما تم افتتاح مسجد الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية بالإسكندرية، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام بعمارة بيوت الله (عز وجل) من جهة، وتقديرًا لأبنائها العظام الذين ضحوا في سبيل مجدها وعزتها ورقيها والحفاظ عليها من جهة أخرى.



