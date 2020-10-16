بـ"100 مليون جنيه".. العثور على 600 ألف كتاب تعليمي غير مرخص بأبو النمرس

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط (600،000) نسخة كتاب دراسى تعليمى عربى وأجنبى، جميعها بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية، وذلك بداخل (مخزن كائن بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أبوالنمرس بالجيزة).

وتم ضبط المدير المسئول عن المخزن المشار إليها لمخالفته حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، وتبين أن الكتب المضبوطة تقدر قيمتها بحوالى (100،000،000) مائة مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك في ضوء إستمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، والعمل على إستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

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