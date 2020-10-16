أسعار الذهب تقلص خسائرها الأسبوعية خلال التعاملات

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:37 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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قلصت أسعار الذهب خسائرها خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار الناتج من عدم اليقين المسيطر على الأسواق العالمية بشأن كورونا والتحفيز الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه على استعداد لزيادة عرضه البالغ 1.8 تريليون دولار من أجل التوصل لاتفاق بشأن التحفيز مع الديمقراطيين في الكونجرس، لكن هذه الفكرة رفضها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

ويترقب المستثمرون الكشف عن بيانات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.2 بالمائة إلى 1913.40 دولار للأوقية.

في حين استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1909.4 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مسجلا 93.70.

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