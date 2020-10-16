الاتحاد الآسيوي يعلن استضافة الدوحة لنهائي دوري الأبطال 2020

سيقام نهائي دوري أبطال آسيا 2020 في العاصمة القطرية الدوحة، بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة، حيث يقام النهائي من جولة واحدة يوم 19 ديسمبر.





وبعد نهاية مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الغرب في قطر مؤخرا، واستعداد البلاد حاليا لاستضافة مباريات منطقة الشرق اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، فقد أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن قطر تمتلك كل القدرات اللازمة من أجل الاستضافة، والبنية التحتية الطبية لاستضافة المباريات النهائية في أهم بطولات الأندية على مستوى القارة.





وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم :"تسببت جائحة كوفيد-19 في جعل اختيار الدولة المضيفة لنهائي هذا العام أمر صعب ومعقد، خاصة في ظل هذه الأوقات الحافلة بالتعقيدات من ناحية السفر والقيود الصحية."





وأضاف في تصريحات نشرها الاتحاد الآسيوي بموقعه على الإنترنت :"إلى جانب القيود المتعددة، فقد كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يسعى لحماية مبدأ اللعب النظيف، حيث أن نهائي هذا العام سيكون من مباراة واحدة بشكل يختلف عن السنوات السابقة، وبالتالي كنا بحاجة لضمان عدم حصول أفضلية غير عادلة لأحد الفرق."





وأوضح :"تحظى صحة وسلامة كل الفرق المشاركة وكافة أطراف اللعبة بأهمية كبيرة لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبالتالي نحن نتقدم بالشكر إلى الاتحاد القطري لكرة القدم والسلطات المحلية في قطر والوزارات على توفير كل الإجراءات الطبية اللازمة والبروتوكولات الطبية الفعالة."





وأوضح :"كان نجاح إقامة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب دليلا على قدرات الاتحاد القطري لكرة القدم والحكومة القطرية، والآن نحن نتطلع لتعزيز روح التعاون خلال استعدادنا لاستئناف المباريات المثيرة من دور المجموعات لمنطقة الشرق وصولا إلى المباراة النهائية."





وبالإضافة إلى المعايير المختلفة التي تم أخذها بعين الاعتبار، فقد قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمراجعة قدرة الدولة المستضيفة للنهائي على توفير متطلبات إضافية، مثل تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (فار)، والمتطلبات الطبية والالتزامات التجارية.





وقال منصور محمد الأنصاري أمين عام الاتحاد القطري لكرة القدم :"بالنظر إلى نجاح استضافة مباريات منطقة الغرب بنظام التجمع، وذلك بعد التعاون الكبير مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكذلك الاستعداد حاليا لاستضافة مباريات منطقة الشرق بنظام التجمع أيضا الشهر المقبل، نحن واثقون من قدرتنا على إقامة نهائي رائع لدوري أبطال آسيا."



