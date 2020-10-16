سباق الفراعنة الدولي من هوارة بالفيوم إلى سقارة بالجيزة الشهر المقبل

تنظم الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالاشتراك مع إحدى شركات السياحة سباق الفراعنة الدولي خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر القادم.





ويبدأ السباق من هرم هوارة بالفيوم في الخامسة فجرا ثم السير في اتجاه الطريق الزراعي على ترعة سقارة مرورا بهرم اللشت حتى الوصول إلى منطقة دهشور والعودة من نفس الطريق حتى منطقة سقارة في الجيزة ويبلغ مسافة السباق 100 كيلو متر للفرق والفردي.





وصرح سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم، بأن السباق يقام للعام العشرين على التوالي ويهدف إلى تسليط الضوء على المقاصد السياحية والاثرية فى مصر وترويج للمنتج السياحى ومن المتوقع ان يشارك فيه متسابقين من 20 دولة عربية واجنبية مثل امريكا- كندا –انجلترا- ايطاليا- اليابان – فرنسا سويسرا- بولندا –اليونان –الدانمارك – نيوزيلاندا- هولندا- الاردن – السعودية – بالاضافة الى مصر.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



