تسكين ألفين و470 طالبا في المدن الجامعية بالإسكندرية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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أعلن الدكتور هشام جابر المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المدن الجامعية سوف تستقبل هذا العام ألفين و٠ ٤٧طالب وطالبة، وذلك بالمدينة الجامعية طلبة بسموحة، والمدينة الجامعية طلبة بسابا باشا، وسموحة طالبات، وطالبات بالشاطبي. 

ولفت إلى أنه سيتم الإعلان تباعًا عن الاماكن التي سيتم توافرها عن تخلف بعض الطلاب عن التسكين، وقبول دفعة جديدة من الطلاب.

وقال إن مجلس الجامعة وافق فى جلسته الماضية على عدم زيادة قيمة المصروفات فى المدن الجامعية، وتنفيذ سياسة الوزارة في تقليل الكثافة العددية بالمدن، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في التجمعات بين الطلاب لمواجهة فيروس كورونا. 

وأشار إلى أن قواعد قبول الطلاب هذا العام استندت على عدة معايير منها التفوق بالنسبة للطلاب القدامى، والمجموع الاعلى بالنسبة للطلاب المستجدين، بالإضافة إلى البعد الإنسانى مع الحالات التى سوف تقرها اللجنة المختصة، وطلاب المحافظات النائية ماعدا الراسبين. 

وأضاف أنه تم تدريب وتوعية العاملين بالمدن على كيفية التصرف مع حالات الاشتباه والحالات المخالطة بالتنسيق مع الوحدات العلاجية المتواجدة بالمدن الجامعية.

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