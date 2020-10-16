"تسلق وكسر الشباك أسلوبهم".. سقوط عصابة سرقات المساكن بعد 10 وقائع بأكتوبر

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أسقط رجال مباحث الجيزة، تشكيل عصابي لسرقة المساكن بأسلوب كسر وتسلق الشباك، بعد ارتكابه 10 سرقات، بمدينة 6 اكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع اكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، مفادها قيام عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر وتسلق الشباك مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة العقيد محمد ربيع مفتش مباحث فرقة حدائق اكتوبر، والمقدم إكرامي البطران وكيل فرقة حدائق اكتوبر، وضبطهما، وتمكنت القوات من إقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمناقشتهما خلال التحقيقات أمام اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، إعترفا بإرتكاب 10 وقائع بذات الأسلوب بدائرة القسم، تم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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