وزير النقل يبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون في مجال مترو الأنفاق

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
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استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل السيد هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقارة ووفد شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية برئاسة جونج جان هي المدير العام للشركة وذلك لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين فى مشروعات مترو الأنفاق وحضر اللقاء كل من رئيس الهيئة القومية للأنفاق ورئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل.

وفي بداية اللقاء أكد الوزير على عمق العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل مشيدًا بالتعاون القائم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم والمتمثل في تصنيع وتوريد 32 قطار مكيف جديد وعقد صيانة القطارات لمدة ثمانى سنوات لاستيعاب تشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق وحيث وصل حتى الآن من هذه الصفقة اول قطارين.

بالإضافة إلى توقيع الجانبين لعقد تصنيع وتوريد 6 قطارات جديدة للخط الثاني للمترو ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها وزارة النقل لتطوير الخطين الأول والثانى بتكلفة للمحافظة على سلامة الخطين وصيانتهم لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصري وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتوريد هذه القطارات مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي استكمالا للتعاون السابق المثمر مع شركة هيونداي لتوريد 20 قطار للخط الأول دخلت كلها الخدمة والتي تم تصنيعها بمشاركة مصنع (سيماف) تدعيما للصناعات الوطنية

وأبدى مسئولو شركة هيونداى روتيم الرغبة في التعاون مع الشركة المصرية الوطنية لصناعات السكك الحديدية(نيرك) التي ستدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد في عملية توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر وخاصة عربات مترو الأنفاق حيث استعرضت الشركة الخبرات السابقة لها في توطين هذه الصناعة في عدد من الدول والمقترحات الخاصة بالتعاون مع الجانب المصري لعملية التوطين والجدول الزمني الخاص بها.

وأكد الوزير على أهمية مشاركة الشركة المصرية الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) لكيان عالميّ ذى خبرة طويلة فى إنتاج الوحدات المتحركة من مختلفة الأنواع لافتا إلى أن الجانب المصري وضع معاييرا أمام كافة الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال والتي أبدت رغبتها في المشاركة في عملية توطين هذه الصناعة منها اجتياز التقييم الفني والمالي والخبرات السابقة ونسبة التصنيع المحلي والمشاركة في إعادة تأهيل الخط الأول للمترو والقدرة على إنتاج وحدات مختلفة من الوحدات المتحركة سواء للسكك الحديدية أو المترو خاصة مع تنفيذ مصر لعدد من مشروعات الجر الكهربائي السككي مثل القطار الكهربائي السريع ومشروعي مونوريل السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى خطوط المترو المختلفة والقطار الكهربائي LRT.

وأشار، إلى أن مجال توطين الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية والمترو يعتبر من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام كافة الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال حيث تسعى مصر إلى الحصول على أفضل أنواع التكنولوجيا لهذه الصناعة بما يمكنها أن تصبح مستقبلا مركزا لصناعة وتصدير الوحدات إلى الشرق الأوسط والدول العربية والأفريقية.
وزير النقل يبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون في مجال مترو الأنفاق
وزير النقل يبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون في مجال مترو الأنفاق

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