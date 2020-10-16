الداخلية تواصل حملات إزالة الإشغالات وضبط الباعة الجائلين بمحطات مترو الأنفاق

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملة أمنية مُكبرة إستهدفت إزالة جميع الإشغالات والباعة الجائلين المتواجدين على مداخل ومخارج محطات مترو الأنفاق وداخل عربات المترو، حيث أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التى ساهمت فى إعادة سيولة الحركة المرورية وحركة المشاة على جميع مداخل ومخارج المحطات.

وقد لاقت تلك الحملة ردود أفعال إيجابية لدى جمهور الركاب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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