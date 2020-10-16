مناشدة عاجلة من اليونان وقبرص للاتحاد الأوروبي بشأن تركيا

حثت سلطات كلا من اليونان وقبرص من أجل استجابة أكثر صرامة من الاتحاد الأوروبي للتنقيب عن الغاز الطبيعي التركي في مياه البحر المتوسط المتنازع عليها خلال قمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بعد أن استأنفت أنقرة عمليات سفينة مسح.





وقال رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانسا للصحفيين لدى وصوله إلى القمة: "آمل بصدق أن نتمكن من دعم اليونان وقبرص بقوة وإجماع ضد أحدث الاستفزازات التي تقوم بها تركيا"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي: "ستكون هناك جهود لإعطاء تحذير قوي لتركيا."





بعد أسبوعين من قمتهم الأخيرة حيث ناقش القادة العقوبات الاقتصادية، فشل الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقناع أنقرة بالتوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها بين اليونان وقبرص.





قالت تركيا يوم الأربعاء، إنها تستأنف عمليات سفينة مسح كانت قد انسحبت الشهر الماضي.





وقالت فرنسا وألمانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع إن تركيا أمامها "أسابيع" فقط لمراجعة موقفها ووقف ما وصفته أيضًا بأنها استفزازات، لكنهما رفضتا توجيه إنذار قوي كما تريد أثينا ونيقوسيا.





وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في الثاني من أكتوبر على منح تركيا مهلة حتى أوائل ديسمبر قبل النظر في فرض عقوبات اقتصادية، وتريد ألمانيا، التي قادت حتى الآن محادثات دبلوماسية مع أنقرة، منح فرصة للحوار بسبب العلاقات التجارية الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.





تشعر قبرص بالإحباط لأنه، بالإضافة إلى سفينة الاستكشاف التركية قبالة جزيرة يونانية، أرسلت تركيا سفينة أخرى إلى المنطقة الاقتصادية لقبرص لإجراء عمليات مسح زلزالية.





وتشعر قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي بالغضب أيضا من أن السلطات القبرصية التركية أعادت فتح جزئيا بلدة فاروشا الشاطئية، وهي منطقة منتجع سابقة مسورة ومهجورة في منطقة خالية منذ الغزو التركي عام 1974 الذي قسم الجزيرة.





وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، يوم الخميس في بروكسل: "تركيا لا تزال ثابتة في سلوكها الاستفزازي والعدواني".