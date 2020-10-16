أستاذ صحة عن كورونا: "العالم كله بيزيد في الإصابات ومصر بتقل"

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:17 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقر، وأعداد الإصابات تتناقص، ونسب الشفاء في تحسن، مضيفا: "العالم كله بيزيد، ولكن مصر بتقل". 

وأشار "المر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الأرقام مطمئنة، ولكن يجب أن يكون هناك تفاؤل حذر، لافتا إلى أن مصر تحتل المركز الـ 49 في نسب التعافي، والـ 43 في عدد المصابين على مستوى العالم.

وأوضح أنه لا يمكن تحديد سبب انخفاض عدد الإصابات في مصر بدقة، لافتا إلى أن هناك مناشدات عالمية بعدم إغلاق البلاد حال التعرض لموجة ثانية من الفيروس، مشيرًا إلى أن كورونا مرض خطير، ولكن هناك أمراض أخرى لا تقل خطورة ويتم التعامل معها. 

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 91 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98011 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 118 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 105033 حالة من ضمنهم 98011 حالة تم شفاؤها، و6088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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