ميسي: أنا أقل هوساً بتسجيل الأهداف وأساعد بقدر أكبر للمجموعة

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
ميسي
ميسي
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تحدث قائد منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي أمس الخميس، بإن عدم المساواة تعد واحدة من كبرى المشكلات في المجتمع، مطالبًا بضرورة حصول الأكثر احتياجا على خدمات مثل المياه، الكهرباء والغذاء خلال فترة وباء فيروس كورونا.


وصرح ميسي صاحب الـ 33 عاما في مقابلة مع مجلة «جاركانتا بوديروسا» المحلية أنه: «فخور للغاية برؤية هؤلاء الأشخاص الذين يتعاونون في غرف الطعام ومناطق التنزه (التي تقدم فيها مأكولات ومشروبات) بالأرجنتين، حتى في ظل هذه الأوقات المعقدة التي نعيش فيها».


واعتبر «البرغوث» أن «عدم المساواة» تعد «واحدة من أكبر المشكلات في مجتمعنا» مشددا على ضرورة «مكافحتها لتصحيح الأمر في أقرب وقت».


وخلال وباء فيروس كورونا، قدم ميسي، بشكل خاص أو عبر مؤسسته، تبرعات مهمة للمستشفيات والمنظمات التي تكافح كوفيد - 19.


وأضاف اللاعب صاحب الكرات الذهبية الست «من الضروري للغاية، لمن هو في أمس الحاجة، الحفاظ على الخدمات الأساسية لهم في أوقات مثل الوباء، كالمياه والكهرباء وحتى الطعام».


وتذكر خطواته الأولى كلاعب كرة قدم، مقرا بأنه «لم يكن ليتخيل حتى» أن يقدم مسيرة كالتي قدمها، مؤكدا أنه الآن «أقل هوسا بتسجيل الأهداف» وأن يحاول «المساهمة بقدر أكبر للمجموعة».


والجدير بالذكر أنه تم الكشف مؤخرًا عن تلقي ميسي عرضا في 2013 من نادي ريال مدريد، إلا و أرسل ريال مدريد إلا أنه رد بكل وضوح قائلاً: «لن أذهب إلى ريال مدريد، أنتم تهدرون وقتكم».


ولم يرغب ميسي في سماع عرض نادي ريال مدريد وكان بيريز عرض على البرغوث الانضمام لفريقه مقابل 184 مليون يورو كراتب سنوي على ثمانية مواسم بواقع 23 مليون يورو عن كل موسم.

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