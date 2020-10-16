الأهلي يخوض مران اليوم على ملعب مباراته أمام الوداد

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم الجمعة على مركب «استاد» محمد الخامس بمدينة كازابلانكا؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

 

ومن المقرر أن يقام المران مساء اليوم، حيث يتدرب الفريق على ملعب المباراة وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

 

وكان الأهلي قد خاض تدريباته الأخيرة بالمغرب على ملعب «كهرماء كاليفورنيا»؛ استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

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