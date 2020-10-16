أسعار النفط تستأنف التراجع خلال تعاملات اليوم

استأنفت أسعار النفط التراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار المخاوف بشأن سرعة تعافي الطلب على الخام.





وتأثرت أسعار الخام سلباً مع زيادة إصابات كورونا وعمليات الإغلاق المرتبطة بها في أوروبا الأمر الذي يؤثر على استهلاك النفط.





وكانت أسعار النفط قلصت خسائرها عند التسوية مع تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.





كما تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 500 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع المنصرم.





ومن المقرر أن تكشف شركة "بيكر هيوز" عن بيانات منصات التتنقيب عن النفط في وقت لاحق من اليوم.





وبحلول الساعة 8:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.7 بالمائة إلى 40.37 دولار للبرميل.





وخلال نفس الفترة، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 0.7 بالمائة إلى مستوى 42.80 دولار للبرميل.