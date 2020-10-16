التفاصيل الكاملة.. طرح الإعلان الـ 14 للإسكان الاجتماعي

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس بإطلاق مبادرة سكن لكل المصريين، يعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي لـ 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل .

مساحات 75 متر و 90 متر في مدن ( العبور الجديدة - حدائق العاصمة - 15 مايو - العاشر من رمضان - حدائق أكتوبر - أكتوبر الجديدة - مدينة السادات - المنيا الجديدة - ملوي الجديدة - أسوان الجديدة)

كراسة الشروط 100 جنيه ومقدم الحجز 12500 ج مساحة 75 متر (غرفتين وصالة) و 15500 مساحة 90 متر (3 غرف وصالة) بمكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات اللي بها شقق

سعر الشقة 75 متر 244 الف

سعر الشقة 90 متر 310 ألف

بيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية خلال 3 سنوات (مدة التنفيذ) تبدأ من إبريل 2020

والباقي بنظام التمويل العقاري مدة 20 سنة بفائدة متناقصة

الكراسات متاحة من الأحد 2020/11/01 حتي 2020/11/08 للمواطنين ذوي الإعاقة

ومن الإثنين 2020/11/09 وحتي الإثنين 2020/12/07

الاوراق المطلوبه

1-صوره بطاقه الزوج والزوجه اذا كان متزوج

2-صور شهادات ميلاد الاولاد أن وجد

3-صورقسيمه زواج أو طلاق أو وفاه أن وجد

4-قيدعائلي للمتزوجين فقط

5-عقدايجاروايصال مرافق حديث في حاله سكن ايجار وإيصال مرافق فقط في حاله السكن مع الاسره

6-برنت بالرقم التأميني لاصحاب المهن الحره وبرنت تأمينات للموظفين

7-كراسه الشروط (الإقرار+الاستماره )

8-ايصالات الدفع (المقدم +الكراسه )

9-اقرار بعدم عمل الزوجه في حاله أنها لا تعمل

10-مفردات مرتب في حاله العمل بالقطاع الخاص او العام

11-شهاده دخل من محاسب قانوني معتمد في حاله العمل بمهنه حره أو صاحب نشاط حر أو ربه منزل أو العمل خارج مصر أو طالب مافوق ال21عاما او اصحاب المهن النقابية الحره او من يمتلكون سجل تجاري وبطاقه ضريبيه

الشروط

1-السن من 21عام الي 50عام

2-عدم الحصول علي وحده أو ارض بدعم مسبقا من مشاريع الدوله

3-عدم وجود قرض شخصي او تمويل ساري سداده

4-عدم وجود فيزه مشتريات

5-عدم امتلاك شهاده استثماراو حساب بنكي وديعته اكثر من 50الف

6-الارتباط بالمدينه المتقدم لها ميلادا أو عملا او اقامه

7-الا يكون الدخل اقل من 1300جنيه كحد أدني للمتقدم ولا يذيد عن 6000جنيه للمتزوج كحد أقصى

8-عدم امتلاك وحده سكنيه او قطعه ارض مسجله بالشهر العقاري سواء تم شرائها أو الت إليه من الغير أو عن طريق الإرث.

وقالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الوحدات المطروحة فى مدن ” العبور الجديدة وحدائق العاصمة بمدينة بدر ومدينة 15 مايو، والعاشر من رمضان، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديد، والسادات والمنيا الجديدة، وملوى الجديدة وأسوان الجديدة، بمساحات تتراوح من 75 متراً وحتى 90 متراً كاملة التشطيب، لافتة إلى أن التسليم سيكون خلال مدة لا تزيد عن 36 شهرا من تاريخ طرح الإعلان.









وأوضحت أنه سيتم طرح كراسات شروط الحجز فى مكاتب البريد، اعتبارا من بعد غدا الأحد، وحتى يوم الأثنين الموافق 7 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن أسعار ومقدمات الحجز تختلف من شقة لأخرى، ومن مدينة لأخرى، وأن مقدم الحجز للوحدات ذات المساحة الـ75 متراً ، 12.5 ألف جنيه، ومقدم الحجز للوحدات ذات الـ90 متر 15 ألف جنيه.





وأضافت أن سعر الوحدة الـ75 متر تصل لـ244 ألف جنيه قابل للزيادة، و310 ألف جنيه للوحدة ذات مساحة الـ90 متراً .





وقالت سيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية، خلال مدة التنفيذ تبدأ فى 1 أبريل 2021 ، بواقع 2100 جنيه للوحدة السكنية مساحة 75 متراً، و2600 جنيه للوحدة السكنية بمساحة 90 متر مربع، ويسدد باقى قيمة الوحدة بنظام التمويل العقارى لمدة تصل لـ20 عاماً .