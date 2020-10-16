كأس ألمانيا.. بايرن ميونخ يفوز على ديورن ويتأهل إلى الدور الثاني

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:52 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
تمكن فريق بايرن ميونخ، من التأهل إلى الدور الثاني في بطولة كأس ألمانيا أمس الخميس، وذلك بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ أمام نادي ديورن .


والفوز هو الثالث عشر تواليا لبايرن ميونخ حامل لقب المسابقة 20 مرة «رقم قياسي» الساعي إلى أن يصبح أول فريق يرفع الكأس ثلاث مرات متتالية، وتعود آخر هزيمة إلى في نهائي عام 2018 ضد آنتراخت فرانكفورت 1-3.


وكانت المباراة مقررة في مطلع سبتمبر الماضي لكنها تأجلت لأن الفريق البافاري مُنح إجازة إضافية بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا في 23 أغسطس على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي 1- صفر في المباراة النهائية.


واستعان مدرب بايرن هانزي فليك بلاعبيه الخمسة الجدد الذين تعاقد معهم في الأيام الأخيرة قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية وهم تشوبو-موتينج، الفرنسي بونا سار، الإسباني مارك روكا، الإنجليزي جمال موسيالا والبرازيلي دوجلاس كوستا العائد إلى صفوفه على سبيل الإعارة من يوفنتوس الإيطالي.


كما أستعان ببعض لاعبي الصف الأول من غير الدوليين وأبرزهم توماس مولر والإسباني خافي مارتينيز وجيروم بواتنج. كما شارك أساسيًا وللمرة الأولى منذ انضمامه من شالكه الحارس أليكس نوبل.

ولم تمض 23 ثانية حتى تصدى نوبل لتسديدة قوية لهداف ديورن مارك براسنيتش.


لكن بايرن ميونخ نجح في افتتاح التسجيل بواسطة تشوبو-موتينج بعد كرة مشتركة بين كوستا وسار ليتابعها الكاميروني داخل الشباك مسجلا باكورة أهدافه مع فريقه الجديد في الدقيقة الـ 24.


ثم احتسب الحكم ركلة جزاء اثر اعاقة تشوبو- موتينج داخل المنطقة فانبرى لها مولر بنجاح مسجلًا هدفه الـ 33 في مسابقة الكأس المحلية في الدقيقة الـ 36.


وبقيت الأفضلية للفريق البافاري في الشوط الثاني على الرغم من استبدال مولر ومارتينيز، وانقذ أحد مدافعي ديورن فريقه من هدف أكيد عندما لحق بالكرة التي سددها تشوبو-موتينج من فوق الحارس وشتتها على خط المرمى في الدقيقة 63، لكن الكاميروني عاد وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بتسديدة من مشارف المنطقة في الدقيقة 76.


وكان بايرن ميونخ توج باللقب الموسم الفائت بفوزه على باير ليفركوزن 4-2، وقبله على لايبزيج بثلاثية نظيفة.

أخبار تهمك

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ يوم

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ يوم

ترشيح الفرق الأربعة الأولى في الدوري للمشاركة الإفريقية

منذ ساعة الا ربع

تحذير مهم من هاني الناظر: انتبهوا لهذا الفيتامين قبل فصل الشتاء

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 8 ملايين حالة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على وصية الفنان الراحل محمود ياسين (فيديو)

منذ ساعتين

الصفقة المنتظرة.. موسيماني يوفر للأهلي 800 ألف دولار

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ يوم

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يستقر على استعادة لاعبه الشاب

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحسم مصير ثلاثي الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

12:01 ص

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

09:41 ص

تعرف على وصية الفنان الراحل محمود ياسين (فيديو)

09:28 ص

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي