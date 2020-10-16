ترشيح الفرق الأربعة الأولى في الدوري للمشاركة الإفريقية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز للاشتراك في بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين، إسوة بما حدث الموسم الماضي، نظرا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهي في وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا.


ويترتب على ذلك مشاركة صاحبي المركزين الأول والثاني  في بطولة أبطال الدوري الإفريقي، بينما يشارك الثالث والرابع في الكونفيدرالية.


وبما أن النادي الأهلي حسم المركز الأول لصالحه فسوف يشارك في أبطال الدوري ، بينما يتنافس على المركز الثاني ناديا بيراميدز والزمالك ، فيما يتنافس على المركز الرابع فريقا المقاولون وسموحة.


ولأن المنافسة على المركز الثاني لن تحسم إلا في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري، كما أن هناك احتمال لامتداد المنافسة على المركز الرابع حتى الجولة الأخيرة أيضا إن لم يحسم اليوم خلال مباراة مصر للمقاصة مع سموحة، فقد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم التقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقي بتمديد مهلة إرسال أسماء الأندية حتى نهاية أكتوبر الحالي بدلا من 20 منه.


ويأتي طلب الاتحاد المصري في ظل احتمال انتظار الكاف حتى نهاية بطولة أبطال الدوري يوم 6 نوفمبر المقبل لاحتمال فوز الزمالك بها، وهو أمر في حالة حدوثه سيتمكن معه من المشاركة في البطولة حتى لو جاء ترتيبه في الدوري بعد المركزين الأول والثاني.

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