إصابة 13 شخصا بانفجار زورق في ولاية فلوريدا الأمريكية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:47 ص
انفجار زورق
انفجار زورق
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الأمريكية أن زورقا كان على متنه 21 راكبا انفجر في فورت لودرديل، بولاية فلوريدا، مما أدى إلى إصابة 13 شخصا.

 

وفي سياق متصل، أعلن قائد كتيبة الإنقاذ في فورت لودرديل، ستيفن جولان، أن مركز الإطفاء تلقى عدة مكالمات طارئة لقارب انفجر على النهر الجديد، مشيرا الى أن 13 شخصا أصيبوا بحروق من الدرجة الأولى إلى الثالثة. كما تم نقل سبعة أشخاص إلى مركز صحي، أحدهم في حالة مستقرة واثنان في حالة حرجة.

 

وقال جولان إن القارب من طراز Wellcraft وكان متجها من النهر الجديد نحو السواحل، مؤكدا أن إدارة الإطفاء في فورت لودرديل فتحت تحقيقا لمعرفة سبب حريق القارب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فلوريدا زورق انفجار زورق امريكا

أخبار تهمك

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 21 ساعة

بيان عاجل من وزير التعليم للطلاب العائدين من الخارج

منذ حوالي 15 ساعة

ترشيح الفرق الأربعة الأولى في الدوري للمشاركة الإفريقية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ يوم

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ يوم

موسيماني يحسم مصير ثلاثي الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تعرف على وصية الفنان الراحل محمود ياسين (فيديو)

منذ ساعتين

تحذير مهم من هاني الناظر: انتبهوا لهذا الفيتامين قبل فصل الشتاء

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

منذ ساعتين

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ يوم

عاجل.. إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 8 ملايين حالة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على استعادة لاعبه الشاب

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

منذ أقل من ساعتين

الصفقة المنتظرة.. موسيماني يوفر للأهلي 800 ألف دولار

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

اليونيفيل: إنقاذ 32 مهاجرا كانوا متجهين إلى قبرص من لبنان

إصابة نحو 30 مسافرا خلال رحلة للخطوط الجوية التركية إلى نيويورك

17 قتيلاً بعد غرق زورق في إندونيسيا

إنقاذ 80 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا

حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية يصدر أمرا بالبقاء في المنازل مدة ٣٠ يوما

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

شاهد توجيه السيسي الجديد بشأن كورونا.. (فيديو)

عاجل.. الصحة: تسجيل 118 إصابة جديدة بكورونا.. و11 حالة وفاة

12:01 ص

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي

09:41 ص

تعرف على وصية الفنان الراحل محمود ياسين (فيديو)

09:28 ص

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي