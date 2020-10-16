تشهدها السماء الليلة.. 7 معلومات عن ظاهرة القمر المحاق

سيكون المصريون على موعد مع ظاهرة فلكية تتعلق بالقمر الليلة، وفقا لما أعلنه الجهات المختصة، وتلك الظاهرة هي القمر المحاق.





ويشهد شهر أكتوبر الجاري، حوالي 15 ظاهرة فلكية يشهدها العالم خلال شهر أكتوبر الجاري، بدأت باكتمال بدر القمر وتنتهي بمقابلة الكوكب الأزرق مع الشمس، فالشهر الحالي شهد ويشهد العديد من الظواهر المختلفة ومن بينها قمر الحصاد واقتران القمر مع المريخ بالإضافة إلى زخة شهب الجباريات والعديد من الظواهر المختلفة الأخرى.





وفيما يلي يقدم " الفجر " أبرز المعلومات عن ظاهرة القمر المحاق الذي تشهده السماء الليلة:





١- في هذه الظاهرة لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل.





٢- الظاهرة ليست لها أي أضرار على نشاط الإنسان بصفة عامة على الأرض، ويتابعها هواة الفلك والمهتمين برصد السماء لروعة المنظر وأخذ صور احترافية لها.





٣- سمي بالمحاق باللغة لانمحاق نوره واختفائه وحينئذ يحدث اقتران الشمس والقمر ومولد شهر هجري جديد.





٤- فترة المحاق هي الفترة التي تكون فيها الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة فيكون القمر بين الشمس والارض وحينها لا يكون الوجه القمري المقابل للارض قادرا على عكس أي كمية من ضوء الشمس يراها الراصد من على الأرض لأن هذا الوجه من القمر لا يواجه الشمس ليعكس ضوئها وإنما يواجه الارض وبهذا يكون القمر مظلما.





٥- بعد المحاق يحدث الهلال ثم التربيع الأول ثم الأحدب المتزايد ثم البدر ثم الأحدب المتناقص ثم التربيع الثاني ثم هلال آخر الشهر ثم المحاق مرة أخرى وبداية شهر جديد.





٦- ومن شروط صحة رؤية الهلال أن تكون الرؤية بعد المحاق وأن يغرب القمر بعد غروب الشمس وأن يبتعد الهلال عن الشمس بزاوية لا تقل عن ست درجات (6°).





7- وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجسام الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم الخافتة.





ومن ناحية أخرى، أوضحت الصفحة الرسمية لـ"الجمعية الفلكية بجدة" عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك"، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم الجمعة 29 صفر 1442 الموافق 16 أكتوبر 2020 مع غروب الشمس عند الساعة 5:56 مساء وقبل حدوث الاقتران المركزي.





وبعد ذلك بساعات يصل القمر منزلة الإقتران عند الساعة 10:31 مساءً، حيث يجتمع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها.



















