انتهاء المرحلة الأولى للحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالقليوبية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم الجمعة، انتهاء المرحلة الأولى للحملة القومية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مشيرًا إلى أنه جرى تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ40،295 سيدة منهم 26506 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى 13789 سيدة منتفعة بخدمات الصحة الإنجابية مثل كشف النساء، ومتابعة الحمل، وكشف الباطنة، وكشف بأشعة السونار. 

وأشار "الطباخ" في تصريحات صحفية اليوم، أن المرحلة الأولى انطلقت تحت شعار "حقك تنظمي"، والتي بدأت اعتبارا من 11 وحتى منتصف أكتوبر الجاري في 6 إدارات صحية وهي "كفر شكر، وشبرا شرق، والقناطر، وقليوب، والعبور، وطوخ".

وأوضح، إلى أن الحملة تأتي نظرًا للزيادة السكانية، وزيادة عدد المواليد، وطبقا لاهتمامات رئاسة الجمهورية وتعليمات وزيرة الصحة وقطاع السكان وتنظيم الأسرة وتحت رعاية محافظ القليوبية، وإيمانا بوضع حلول للمشكلة السكانية.

وأشارت دكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة بالقليوبية الي انطلاق المرحلة الثانية اعتبارًا من ١٨ وحتي 22 من أكتوبر الماضي، وذلك في 5 إدارات وهي "الخانكة، وبنها، وشبين القناطر، وشبرا غرب وقها"، وذلك من خلال العيادات الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة على مستوى المحافظة وكل الخدمات المقدمة مجانية. 

وأشارت "عمران"، أنه يصاحب الحملة المبادرة الإعلامية "أيامنا أحلى" والتي تختص بالإعلام وعقد الندوات التثقيفية والمؤتمرات التوعوية، وذلك للتوعية بالصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والرد على جميع الأسئلة للمنتفعات مع التصدي لجميع الشائعات التي من شأنها الإضرار بالمجتمع.

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