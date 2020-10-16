التعليم العالي: الكمامة شرط أساسي لدخول الجامعة بالعام الجديد

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه جرى اتخاذ عدد من الإجراءات تخص آلية التعلم في العام الدراسي الجديد تماشيًا مع إجراءات الدولة لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن التعليم الهجين يجمع بين الحضور والدراسة عبر الإنترنت، بهدف الحفاظ على صحة الطلاب وتطبيق التباعد الاجتماعي، إذ جرى تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة وزيادة عدد ساعات اليوم الدراسي لكي ينتهي في الساعة السادسة بدلًا من الساعة الثالثة عصرًا.





وتابع، أنه سيجرى تعميم إجراءات دخول الجامعة والتواجد داخل الحرم الجامعي على الجامعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى إجراءات التسجيل في المعامل والمدرجات والقاعات والمختبرات وذلك حفاظًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما ستخص هذه الإجراءات آلية تقديم الطعام بالجامعات والتعامل مع سكن الطلاب في المدن الجامعية.





وأكد، أن اختلاف طبيعة الدراسة في الكليات النظرية والعملية، سيؤدي إلى اختلاف طبيعة تدريس الجزء الإلكتروني مقابل الجزء المرتبط بالحضور، حيث أن الكليات ذات الطبيعة العملية مثل الهندسة والعلوم ستكون في حاجة إلى تواجد الطالب بعدد ساعات وأيام أكبر، في ظل مراعاة نفس الاشتراطات من التباعد.





وواصل: "لن يسمح بدخول أي طالب أو أي إداري او عضو هيئة تدريس أو أي زائر لا يرتدي الكمامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في الجامعات الأهلية سيكون أسهل من نظيرتها الحكومية".





أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تخصيص ٣٠ منحة دراسية كاملة سنويًّا للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المدارس الحكومية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والجامعة.

وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على استمرار أواصر التعاون بين الجامعة الأمريكية والمؤسسات التعليمية المصرية، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع المصري على المستوى البحثي والعلمي.









كما استعرض عبدالغفار صور التعاون الناجحة مع الجامعة، والتي منها مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتعديل البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 1975، والذي بموجبه حصلت الحكومة المصرية على عدد 30 منحة دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة.









وأضاف الوزير أن التعاون بين الوزارة والجامعة الأمريكية سيعمل على توفير فرص أفضل للطلاب المصريين لبناء ثقافة القيادة لديهم، والتعلم مدى الحياة، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بالعملية التعليمية والارتقاء بها من خلال تطوير البرامج الأكاديمية الجامعية وفقًا للنظم العالمية، موضحًا الجهود التي بذلت للارتقاء بمكانة الجامعات المصرية التصنيفات العالمية للجامعات، فضلا عن إنشاء جامعات جديدة في محافظات مصر المختلفة، والاهتمام بالتعليم التكنولوجي، وفتح أفرع للجامعات الدولية في مصر، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية.

وأوضح عبدالغفار أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على المنح 30 طالبًا، مشيرًا إلى أن 26 طالبًا وطالبة من المدارس الحكومية (20 منحة في العلوم والهندسة، و6 منح في الآداب)، ومن بين هؤلاء الطلاب 8 يحملون شهادات STEM، و13 من حاملي الثانوية العامة (علمي)، و5 من حاملي الثانوية العامة (أدبي)، بالإضافة إلى 4 منح للطلاب المتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة.







